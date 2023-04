Jojo Todynho relata que é filmada por colegas de faculdade sem permissão: ‘estressada’

Jojo Todynho fez um desabafo no Instagram, na quinta-feira (13), sobre ser filmada sem permissão por colegas da faculdade. A cantora iniciou o curso de Direito recentemente.

“Se tem uma coisa que está me deixando estressada é que quando tem um trabalho em classe, que precisamos impor nossa opinião, o povo fica me filmando", desabafou a artista. "Eu sou aluna como todo mundo! Hoje, eu me alterei”, contou.

Ela ainda sugeriu no vídeo que teria que intimidar as pessoas que a filmaram para que a situação não se repita. “Vou falar diretamente para a pessoa: 'Tá com algum problema?', e aí vão me odiar. É estressante. Sou aluna como todo mundo, e pago como todo mundo paga”.

“Hoje eu já dei uma, mas quando me pegarem ‘virada no saci’, nós vamos para a secretaria. Quando acontecer isso, vai passar vergonha”, concluiu.

Recentemente, Jojo viralizou nas redes sociais ao gravar um vídeo mostrando todo o material escolar que comprou para iniciar suas aulas na faculdade.

A artista também contou há poucos dias que desistiu de fazer uma cirurgia bariátrica por esta chegando aos resultados desejados com exercício e dieta.