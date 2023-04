Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi dinâmica hoje (14) no BBB 23

Sarah Aline é o novo Anjo do BBB 23. A prova que concedeu o benefício foi realizada entre duplas na manhã desta sexta-feira (14), levando Sarah e Alface a uma disputa final. Durante a prova, os dois precisaram percorrer um labirinto, sendo guiado pelo parceiro de prova. Ganhou a dupla que coletou todas as dez bolinhas espalhadas pelo local no menor tempo.

Juntos, os dois tiveram o melhor tempo da disputa, completando o percurso em 222 segundos. Em seguida, vieram as duplas Bruna e Larissa, com 268 segundos, e Aline e Amanda, com 290 segundos. Mas, no fim, Sarah quem acabou corada como o Anjo da rodada.

Sarah e Alface precisaram se dividir na fase final para definir qual dos dois seria, de fato, o Anjo da semana. Segundo a produção, ganhava quem se aproximasse do número correto de bolinhas deixadas em um contêiner.

O Monstro da semana ficou com Amanda e Bruna, escolhidos por Sarah Aline.

Semana acelerada

A dinâmica da 13ª semana do Big Brother Brasil 23 segue acelerada. É a reta final do reality show. O cronograma inclui duas provas do líder, prova do anjo e duas formações de paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (13).

No programa, Cézar Black foi eliminado e Domitila ganhou a prova do líder. Nesta sexta-feira (14), os brothers fizeram a prova do anjo e formam o paredão triplo. A dinâmica pela imunidade ocorre em dupla, mas apenas um será o Anjo.