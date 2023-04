Padre Fábio de Melo pede desculpas após postagem com teor gordofóbico

Após ser criticado por compartilhar vídeo gordofóbico, o Padre Fábio de Melo utilizou as redes sociais para se desculpar com os seguidores. No vídeo, um homem obeso aparece caindo sobre outro na praia, o que arrancou risadas do sacerdote.

Através dos stories, o padre afirmou: “Peço perdão às pessoas que se sentiram ofendidas com a minha postagem de ontem. Sim, obesidade é uma doença. O que pode ser engraçado para mim pode ser desconforto para alguém.”

No pronunciamento, o sacerdote ainda ressaltou que a compaixão é um dos pilares do cristianismo e que pretende segui-lo, declarando que evoluímos “vestindo a pele do outro”.

CRÍTICAS

O posicionamento do padre veio após críticas. O jornalista e influenciador Jorge Bentes chegou a gravar um vídeo explicando como a "piada" foi ruim. O jornalista realiza um trabalho de conscientização sobre os perigos da obesidade. Após ter perdido 80kg, Jorge incentiva e ajuda pessoas que passam pelo mesmo problema.

"Eu achei desnecessário essa postagem de hoje e eu espero que você retrate, peça desculpa, tire do ar e eu vou explicar o porquê que é desnecessário. Padre, com todo respeito do mundo, deixa eu lhe falar uma coisa: obesidade é uma doença pandêmica que mata milhares de pessoas em todo mundo. Rir da pessoa que sofre com essa doença não tem graça. Imagina alguém rir de alguém com diabetes, rir de alguém com câncer. É a mesma coisa. São doenças e eu luto há 10 anos contra essa doença todos os dias da minha vida", começou a explicação de Jorge no vídeo.

"A obesidade é um problema de saúde pública que não se deve rir, não deve se fazer piada, não deve se fazer chacota. A gente está cansado disso. A gente está cansado de viver na margem da vida, do sistema público de saúde, que muitas vezes não respeita essas pessoas que precisam de tratamento e, quando vão buscar, descobrem que já é tarde demais, elas morrem, padre. Eu espero que o senhor pratique o amor ao próximo", disse.