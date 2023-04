Ângela Bismarchi revela morte do filho único após um ano: 'guardei para mim'

Em um relato comovente, Ângela Bismarchi revelou ter perdido seu único filho, Igor Filgueiras, há um ano. Fruto do antigo casamento da atriz, ele tinha 30 anos e morreu após inalar fumaça em um incêndio, no Rio de Janeiro.

À revista Quem, a artista contou que o filho estava hospedado em um hotel em Jacarepaguá, bairro da zona oeste carioca, quando o estabelecimento foi tomado pelo fogo. Igor acabou inalando a fumaça do incêndio e faleceu.

Apesar da tragédia ter acontecido em janeiro do ano passado, Ângela preferiu não divulgar a fatalidade, optando por lidar com a dor antes de falar publicamente sobre o assunto.

“Fiquei muito abalada com a perda do meu filho, mas agora estou lidando melhor. [...] Pouquíssimas pessoas sabem, só a família e amigos mais próximos. Não quis usar isso para fazer mídia e sensacionalismo. Era o momento do meu sofrimento, então, guardei para mim”, disse.

Além do luto, a atriz declarou também ter lidado com a falta de apoio do ex-marido, o cirurgião plástico Wagner de Moraes. Segundo Ângela, o médico não foi “companheiro” ou “solidário” durante o momento sensível.

“Muito pelo contrário, chutou o balde e não respeitou este momento dificílimo na vida de uma mãe. É uma perda que não desejo para ninguém" contou.

Casados há 18 anos, os dois se separaram após discordarem sobre se mudar para os Estados Unidos, segundo a artista.

NETA

Em meio ao período turbulento, Ângela pôde conhecer a neta, filha de Igor. Na menina, a atriz revelou enxergar uma parte do filho.

“Não me vejo saindo do Brasil porque tenho o que me prenda aqui, que são meus estudos e essa bebê", declarou.