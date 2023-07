Jogador do Fortaleza Lucas Crispim e Vitória Bellato descobrem sexo do bebê em chá revelação

A influenciadora digital Vitória Bellato e o jogador do Fortaleza Lucas Crispim contaram, neste domingo (23), em um chá revelação para amigos e familiares, que estão esperando uma menina.

A ex-participante do “De Férias com o Ex” publicou no Instagram um vídeo com detalhes do evento em conjunto com o namorado. “Nosso mundo rosa. Seja bem-vinda, Maria. Estamos ansiosos esperando por você”, escreveram na legenda.

Nos comentários, Vitória e Lucas receberam o carinho de amigos e seguidores. “Vem, Maria. Titia está muito ansiosa pela sua chegada”, escreveu a influenciadora Yá Burihan.

“Mais uma princesa para o nosso time. Parabéns, papais”, publicou Bianca Coimbra.

O casal anunciou a gravidez em junho, pegando muitos fãs de surpresa, já que eles assumiram o namoro no início do ano.