Lucas Crispim, jogador do Fortaleza, anuncia gravidez do primeiro filho com Vitória Bellato

Lucas Crispim, jogador do Fortaleza, e a influenciadora digital Vitória Bellato estão esperando o primeiro filho. Eles fizeram o anúncio com um post no Instagram, na noite dessa segunda-feira (19).

“Agora somos três. No momento certo, Deus enviou nosso maior presente, mais uma benção de Deus nas nossas vidas! Filho(a), que você venha com muita saúde, e que Deus te livre de todo o mal. Papai e mamãe já te amam muito! Estamos ansiosos para a sua chegada e para te dar todo o amor do mundo”, escreveram.

Nos comentários, amigos do casal celebraram a notícia. “Vem, neném da tia. A gente te ama muito”, escreveu a influenciadora Yá Burihan. "Que venha com muita saúde. Que Deus abençoe sua linda família", publicou o também jogador do Fortaleza Yago Pikachu.

Lucas e Vitória estão juntos desde o início do ano. Eles são discretos nas redes sociais. No início do mês, eles comemoraram o primeiro Dia dos Namorados juntos em uma viagem para a praia.

Vitória é famosa por sua participação nos programas “De Férias com o Ex Brasil” e “Ilha Record”. Atualmente, ela mora em Fortaleza para ficar perto do namorado.