O comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, morreu na noite de segunda-feira, (19), vítima de problemas cardíacos. A família confirmou a informação da morte aos 78 anos.

De 2014 até 2021, Morsa atuou no Grupo Bandeirantes de Comunicação, integrando a equipe do Jogo Aberto. O comentarista, em 2015, venceu o Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), eleito o melhor comentarista esportivo da TV aberta.

Além da Band, o Morsa trabalhou na Rádio Gazeta, TV Cultura, Record e Rádio Transamérica.

A apresentadora Renata Fan homenageou o comentarista através de suas redes sociais.

Legenda: Morre comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, aos 78 anos Foto: Reprodução/Instagram Renata Fan

"Paulo Roberto Martins. Vou admirar e idolatras para sempre. Hoje, a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil. E um ser humano acima da média", escreveu a jornalista.