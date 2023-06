Moisés, ex-Fortaleza, vai enfrentar Lionel Messi na estreia do argentino pelo Inter Miami

Vendido ao Cruz Azul, do México, o atacante Moisés vai jogar contra Lionel Messi na estreia do argentino pelo Inter Miami. As equipes se enfrentam no dia 21 de julho, pela Copa da Liga. Um dos donos do clube americano, Jorge Mas, informou que esta data vai marcar a estreia de Messi vestindo a camisa do time da Flórida.

O Fortaleza vendeu 90% dos direitos econômicos do jogador por R$ 24,5 milhões. Moisés chegou ao Cruz Azul no dia 17 de junho e já realizou treinamentos juntamente com o restante do elenco mexicano.

Lionel Messi, anunciado pelo Inter Miami no dia 7 de junho, vai receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões na atual cotação).

A partida entre Cruz Azul e Inter Miami acontece no dia 21 de julho, às 21h, no estádio DRV PNK, na Flórida.

