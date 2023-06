Messi é anunciado como novo reforço do Inter Miami; veja salário

O Inter Miami anunciou oficialmente a contratação do craque argentino Lionel Messi, ex-Paris Saint-Germain. Por meio de um vídeo publicado no perfil oficial do clube norte-americano nesta tarde na rede social Instagram, a chegada do jogador de 35 anos à liga dos Estados Unidos foi confirmada.

Esta será a primeira experiência profissional de Lionel Messi fora do continente europeu. Revelado pelo Barcelona, o argentino tornou-se o maior nome da história do clube catalão, o qual defendeu por 17 temporadas. Após deixar o Camp Nou, Messi acertou com o Paris Saint-Germain, da França.

Com a camisa do PSG, Messi disputou duas temporadas, totalizando 75 partidas, 32 gols e 34 assistências. Agora no Inter Miami, ele deve receber um salário anual de 60 milhões de euros (cerca de R$ 315 milhões), de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira (7) pela rede britânica BBC.

O Inter Miami é uma equipe de futebol dos Estados Unidos, fundada em 2018 e que tem como dono o ex-jogador inglês David Beckham. A equipe disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga norte-americana de futebol, desde a temporada 2020.