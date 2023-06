Lionel Messi não volta ao Barcelona e acerta com Inter Miami; veja detalhes

O craque argentino Lionel Messi parece ter decidido onde jogará na próxima temporada. Fora do PSG, Messi terá como destino o futebol dos Estados Unidos. Segundo o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano, o destino do craque será o time Inter Miami. O clube pertence ao ex-jogador David Beckham e joga a MLS, principal liga do país.

O salário do jogador será milionário. Segundo a rede britânica BBC, o jogador de 35 anos vai assinar por duas temporadas e receber um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). O portal de notícias "The Athletic" disse que uma porcentagem dos assinantes do serviço de pay per view da liga iria para o astro argentino, aumento ainda mais sua relevância no cenário da MLS.

Fora do da Arábia Saudita

Messi teve também seu nome ligado ao futebol da Arábia Saudita, nova casa de estrelas da Europa. Segundo o jornal espanhol Marca, o Al-Hilal teria uma acordo encaminhado com o craque argentino, com um contrato até 2025 no valor de 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão) por temporada.

O Al-Nassr, maior rival do Al-Hilal, contratou Cristiano Ronaldo, em dezembro, por 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual) por ano, com um acordo de dois anos. Por sua vez, o Al-Ittihad, que ergueu a taça do Campeonato Saudita há duas semanas, está próximo de anunciar a chegada do francês Karim Benzema. Di Maria, Sergio Busquests e Jordi Alba são outros atletas ventilados no Oriente Médio.