Benzema é anunciado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita; veja salário milionário

O atacante francês Karim Benzema foi anunciado como novo reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (6). Eleito o Bola de Ouro da temporada 2022/2023, o atleta de 35 anos optou pela saída do Real Madrid para se tornar um dos atletas mais bem pagos da história do esporte mundial.

Salário de Benzema

O contrato é até a temporada de 2026, com salário de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) por ano, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências. A expectativa é que seja um símbolo na campanha do país para receber a Copa do Mundo de 2030.

Além de Benzema, a liga recebeu apoio estatal para se fortalecer e buscar outros astros. Hoje, o maior nome é Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, enquanto o Al Hilal ainda deseja Lionel Messi, que saiu do PSG.

O movimento é curioso: dos salários astronômicos, os astros passam a ganhar vencimentos ainda maiores para atuar em uma competição fora do eixo. Deste modo, a tendência é que a Liga Saudita se torne uma referência, em demonstrações de força também durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Jogadores mais bem pagos do mundo em 2023

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr/KSA: U$ 200 milhões

Karim Benzema, do Al-Ittihad/KSA: U$ 200 milhões

Mbappé, do PSG/FRA: U$ 128 milhões

Neymar, do PSG/FRA: U$ 87 milhões

Salah, do Liverpool/ING: U$ 53 milhões