Atletas mais bem pagos do mundo em 2023; veja ranking e salários

A revista Forbes divulgou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2023. O top-10 tem futebol, boxe, golfe e basquete, com o português Cristiano Ronaldo na liderança do ranking, com vencimentos de US$ 136 milhões (cerca de R$ 686,8 milhões). O atacante defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Na sequência, a lista contempla dois astros do Paris Saint-Germain (PSG): o argentino Messi (US$ 130 milhões) e o francês Mbappé (US$ 120 milhões). Para contemplar o Top-4, o norte-americano LeBron James, ídolo do basquete na NBA, apresenta como vencimento total o valor de US$ 119,5 milhões.

O curioso é a presença de outros profissionais do alto rendimento no Top-10, como mexicano Canelo Álvarez, do boxe, e os norte-americanos Dustin Johnson e Phil Mickelson, ambos estrelas do golfe. Veja abaixo a lista contempla:

Atletas mais bem pagos do mundo em 2023

1 - Cristiano Ronaldo [POR], do Al-Nassr/KSA: US$ 136 milhões (futebol)

Legenda: Cristiano Ronaldo será a principal estrela do futebol árabe em 2023 Foto: divulgação / Al-Nassr

2 - Kylian Mbappé [FRA], do PSG/FRA: US$ 130 milhões (futebol)

Legenda: Mbappé é uma das principais estrelas do Paris Saint-Germain (PSG) Foto: Patrick Hertzog / AFP

3 - Lionel Messi [ARG], do PSG/FRA: US$ 120 milhões (futebol)

Legenda: O argentino Lionel Messi foi contratado pelo Paris Saint-Germain na temporada 2021-2022 Foto: Jack Guez / AFP

4 - LeBron James [EUA], do Lakers/EUA: US$ 119,5 milhões (basquete)

Legenda: O norte-americano LeBron James é considerado uma lenda do basquete mundial Foto: Andrew Bernstein / AFP

5 - Canelo Álvarez [MEX]: US$ 110 milhões (boxe)

Legenda: O mexicano Canelo Álvarez é considero o 'rei' do boxe mundial pelo estilo de luta Foto: Sarah Stier / AFP

6 - Dustin Johnson [EUA]: US$ 107 milhões (golfe)

Legenda: O norte-americano Dustin Johnson é um dos principais golfistas do cenário mundial Foto: David Cannon / AFP

7 - Phil Mickelson [EUA]: US$ 106 milhões (golfe)

Legenda: O golfista norte-americano Phil Mickelson ganhou 44 eventos do PGA Tour Foto: Brenton Edwards / AFP

8 - Stephen Curry [EUA], do Golden State Warrios/EUA: US$ 100,4 milhões (basquete)

Legenda: Stephen Curry é um dos principais nomes da NBA e líder do Golden State Warriors Foto: Andrew Bernstein / AFP

9 - Roger Federer [SUI]: US$ 95,1 milhões (tênis)

Legenda: O suíço Roger Federer é uma das lendas do tênis Foto: Richard Brooks / AFP

10 - Kevin Durant [EUA], do Phoenix Suns/EUA: US$ 89,1 milhões (basquete)

Legenda: Kevin Durant é o 3º jogador de basquete mais bem pago do mundo Foto: Garrett Ellwood / AFP