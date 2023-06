Paris Saint-Germain oficializa a saída de Lionel Messi após duas temporadas

Lionel Messi e o Paris Saint-Germain chegou ao fim. O clube anunciou, neste sábado, apenas algumas horas antes da partida final do Campeonato Francês contra o Clermont, a saída do astro.



O argentino chegou para formar um trio de ataque histórico com Mbappé e o amigo Neymar, mas nunca conseguiu o mesmo desempenho que o fez ser ídolo no Barcelona. Em duas temporadas na França, Messi vestiu a camisa do PSG por 74 jogos, marcando 32 gols e distribuindo 34 assistências. Somou 49 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.



"Depois de duas temporadas com o PSG, a aventura entre Leo Messi e o Paris Saint-Germain terá um fim ao se encerrar a campanha da temporada 2022/2023", escreveu a equipe em suas redes sociais. "O clube deseja a Leo, com inegável emoção, muitas mais conquistas para o resto de sua carreira."

O Paris Saint-Germain gostaria de agradecer calorosamente ao sete vezes Bola de Ouro, vencedor sob as cores Rouge & Bleu de um Troféu dos Campeões e dois títulos do Campeonato Francês.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/KrgPaxM4v3 — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) June 3, 2023



Próximo destino

No PSG, Messi ergueu a taça do Campeonato Francês duas vezes, mas nunca a da Liga dos Campeões, a grande obsessão do time parisiense. Com o fim da relação, ainda é incerto o próximo destino do craque de 35 anos. Inter Miami e o próprio Barcelona estão na disputa, mas veículos de imprensa europeus apontam o Al-Hilal, da Arábia Saudita, como provável novo clube. A equipe saudita, inclusive, teria data definida para oficializar a contratação.



Vale lembrar que, antes do anúncio oficial do PSG, o técnico Christophe Galtier já havia declarado que o jogo deste sábado seria o último de Messi pelo PSG. Mas a diretoria logo tentou amenizar a fala, reiterando que este seria o último jogo do argentino nesta temporada.