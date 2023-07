Nasce o segundo filho de Alvaro Garnero e Lou Montenegro

O empresário e apresentador Alvaro Garnero anunciou, nesse domingo (23), o nascimento de seu segundo filho, Zay, fruto do relacionamento com a modelo cearense Lou Montenegro. Ele fez o anúncio em um post no Instagram.

“Foi uma jornada emocionante desde os sinais que você estava chegando às 33 semanas, quando sua mãe precisou de repouso. Ela fez tudo certinho e você acabou crescendo bastante. Nesta manhã de domingo, você chegou como um filho gigante, com quase 4kg e 53cm, mas saiba que não falta espaço no coração da nossa família para você”, escreveu Alvaro.

“Zay veio perfeito. Apenas precisamos segurar um pouco a sua pressa, mas aprendemos que só vivendo é que se aprende a conter a ansiedade. Tudo sempre no tempo de Deus”, acrescentou ainda ele.

O empresário e Lou também são pais de Luma, de 3 anos. Ele ainda é pai de Alvaro Garnero II, de um relacionamento anterior.