Léo Santana interrompe show após gesto de fã e pede respeito a Lore Improta

O cantor Léo Santana ficou incomodado com o gesto de uma fã que subiu no palco do seu show no Festival de Verão de Barbacena, no Pará, para participar do desafio proposto pela música "Posturado e Calmo", e pediu respeito à esposa, Lore Improta. "Sou casado", ele disse, e interrompeu a participação da mulher.

O vídeo do momento tem circulado nas redes sociais nesta segunda-feira (24). Nas imagens, Léo está desconfortável ao interagir com a fã, que fez gestos obscenos com o microfone ao se aproximar do cantor.

"Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito. Eu sou casado, respeite a minha esposa. Por favor, obrigado pela participação, muito obrigado, vou chamar mais uma mulher aqui", disse o artista.

Leia também É Hit Ivete, Bell Marques e Léo Santana não deixam ninguém parado na terceira noite de Fortal 2023

Léo e Lore

Léo Santana e Lore Improta são casados desde 2021. Os dois são pais de Liz, de um ano.