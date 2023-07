Ivete, Bell Marques e Léo Santana não deixam ninguém parado na terceira noite de Fortal 2023

Não faltou animação na terceira noite de Fortal 2023, neste sábado (22). Ivete Sangalo, Léo Santana e Bell Marques, já tradicionais na micareta, não deixaram ninguém parado no corredor da folia.

O Trio Independente desta noite teve o retorno de Ricardo Chaves, um dos nomes mais icônicos do Axé. Em seguida, Léo Santana abriu os trabalhos do bloco 'Vem com o Gigante'.

Léo decidiu inovar e fez o desafio 'Posturado e Calmo' com todo o público. O cantor comemorou, em entrevista ao Diário do Nordeste, o sucesso da tendência nas redes sociais.

E pela terceira noite seguida, Bell Marques puxou uma multidão de fãs. O comandante do 'Siriguella' revelou que, apesar da grande quantidade de shows, não tem um repertório fixo e a ordem das músicas é decidida com os fãs. "Quando eu vou tocar eu olho para eles, e acho que meu sentimento junto com eles, a gente acaba escolhendo a música", explicou.

A responsabilidade de fechar os shows da noite ficou com Ivete Sangalo. A cantora baiana também puxa o bloco 'Village' no domingo (23), último dia da edição de 30 anos.

Animação domina o corredor da folia

Mesmo se aproximando do fim da micareta, a energia dos foliões não parece estar diminuindo. As amigas Joyce Gomes, 31, Josy Maria, 35, e Djana Araújo, 33, depositaram grandes expectativas no bloco de Léo Santana.

É o primeiro Fortal que as três contadoras curtem juntas. Para Josy, aproveitar a micareta ao lado das amigas é uma alegria. "É a primeira vez em 35 anos, e o Fortal tem 30. Aí eu 'ah, tô solteira, então bora'. Vai ser muito bom", celebrou ao lado das amigas.

Veja fotos da terceira noite de Fortal 2023

Legenda: Siriguella arrasta multidão de fãs de axé Foto: Kid Júnior

Legenda: Bloco 'Vem com o Gigante' abriu os trabalho deste sábado (22) no Fortal 2023 Foto: Kid Júnior

Legenda: Léo Santana realizou o desafio 'Posturado e Calmo' com o público Foto: Kid Júnior

Legenda: Bell Marques puxa seu terceiro bloco no Fortal 2023 Foto: Kid Júnior

Legenda: Fortal realiza edição história em comemoração aos 30 anos de micareta Foto: Kid Júnior

Legenda: Ivete Sangalo comanda bloco 'Village' no Fortal 2023 Foto: Kid Júnior