O É Hit conversou com Gustavo Bardim — campeão do The Voice Brasil Kids 2021 — sobre novidades da carreira. O jovem sertanejo anunciou lançamento de projeto com seis faixas e participações especiais que deve ficar disponível até o final do ano. A composição "Emoji De Choro", parceria com Hugo Henrique, foi a escolhida para dar início aos lançamentos. Em julho de 2022, o garoto apresentou o primeiro trabalho profissional, o EP “Lugar Perfeito”.