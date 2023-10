João Guilherme reclama de estar solteiro e Maisa Silva responde

Os rumores de que Maisa e João Guilherme podem viver um affair circulam há tempos, mesmo com a atriz tendo negado em várias ocasiões. Nesta terça-feira (24), a interação dos dois na rede social “X” (antigo Twitter) reavivou as esperanças dos fãs. Isso porque o ator expressou sua frustração por estar solteiro em um tweet, recebendo uma resposta da famosa.

Na publicação, ele desabafou: “8:00 da manhã e eu não entendo como até hoje não arrumei uma namorada para me amar e vice-versa.” Na sequência, o filho de Leonardo acrescentou: “Alguma bonita me dá um relacionamento, por favor”. Em tom de brincadeira, Maisa Silva pediu para o amigo dar um tempo: “A gente está no trabalho, dá um 10”.

Lembrando que os dois se conhecem há anos e estão contracenando juntos novamente, pois “De Volta aos 15”, série da Netflix, terá uma terceira temporada.

Há cerca de um mês, a ex-apresentadora do SBT postou uma foto com o rapaz tirada nos bastidores da gravação e comentou: “Eu e o nenê”. Apesar de especulações de um romance, Maisa já havia negado em junho deste ano a possibilidade de namorar o ator. Na ocasião, ela enfatizou ser muito amiga de João Guilherme, por isso, eles interagem tanto nas redes sociais.

A artista está solteira desde dezembro de 2021, quando terminou seu namoro de quatro anos com Nicholas Arashiro. João Guilherme não assume nenhum romance desde o fim de sua relação com Jade Picon, em 2021.