Jeremy Renner relata consequências de acidente com máquina de remover gelo: 'lembro de toda a dor'

O ator Jeremy Renner deu sua primeira entrevista após ser esmagado por uma máquina de remover gelo, em janeiro. Em entrevista à Diane Sawyer, da ABC, ele relatou o grande estrago no corpo: oito costelas quebradas em 14 lugares, uma cavidade ocular fraturada, um pulmão colapsado e seu fígado perfurado em uma costela.

Jeremy se acidentou quando tentava tirar o carro do sobrinho, Alexander, da neve profunda, em Lake Tahoe, nos Estados Unidos, com um snowcat. O ator pulou do veículo, mas se esqueceu de puxar o freio de mão. Quando viu o carro indo em direção ao sobrinho, tentou voltar ao banco do motorista e acabou esmagado pelo peso da máquina.

Assista à primeira entrevista do ator pós-acidente:

“Eu lembro de toda a dor. Eu fiquei acordado em todo o momento. Eu faria tudo de novo, pois estava indo em direção ao meu sobrinho”, diz ele no bate-papo.

“Perdi muita carne e osso, mas fui reabastecido e reabastecido com amor - e titânio”, complementa o ator.

A entrevista, que vai ao ar na íntegra em 6 de abril, também reproduz a chamada de emergência do acidente, em que é possível ouvir os gemidos do artista ao fundo. A conversa ficará disponível no dia seguinte, no Disney Plus.