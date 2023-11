Jenny Miranda xinga Gretchen após eliminação de 'A Fazenda': 'mãe de mídia'

Eliminada de 'A Fazenda', Jenny Miranda decidiu romper com Gretchen. Em entrevista a Lucas Selfie no programa 'Cabine da Descompressão', a influenciadora chamou a cantora de "mãe de mídia" e disse que não quer mais usar o sobrenome dela. A questão é que Gretchen também não reconhece a filha adotiva.

Críticas à Gretchen

"Dessa pessoa [Gretchen] eu não espero nada além disso. Na minha vida inteira, os 17 anos que vivi com ela, foi tudo uma mentira. Ela só foi mãe de mídia", afirmou a ex-peoa, mãe de Bia Miranda.

Além disso, Jenny ressaltou que não irá mais utilizar o sobrenome da cantora. "Entrei aqui como Miranda e saio como Gontijo. [Miranda] É um nome que, infelizmente, tenho no RG, mas não me orgulho, por conta da história que tive com ela [Gretchen]", disparou.

No entanto, até a tarde desta sexta-feira (3), a influenciadora mantém o sobrenome "Miranda" nas redes sociais.

Aproximação com a mãe biológica

Jenny revelou ainda estar se reaproximando de sua mãe biológica. "Voltou para a minha vida. Ela, sim, me deu carinho e colo de mãe. No começo, fiquei com medo de receber isso porque não tive por muitos anos".

E voltou a acusar Gretchen de "mãe de mídia". "Tudo para a Gretchen era para a mídia, para o Instagram. Pela nossa história, até por questões que ela envolveu a minha filha, não esperaria algo diferente", concluiu.