Quem saiu de 'A Fazenda'? Veja como foi a quinta eliminação do reality show

Jenny Miranda foi a participante eliminada na sexta roça do reality show "A Fazenda" 2023. Nessa quinta-feira (2), a peoa recebeu somente 8,52% dos votos, perdendo a disputa pela preferência do público para Márcia Fu e Nadja Pessoa.

A mãe da ex-Fazenda Bia Miranda foi parar na berlinda ao ser indicada pelo fazendeiro Lucas. Na terça-feira (31), o todo-poderoso justificou que ela seria mentirosa e faria acusações graves contra outros competidores.

"Ela cria um discurso mentiroso, deixa as pessoas em dúvida do que aconteceu, mas ela esquece que tá sendo gravado também", declarou no episódio. Em resposta, Jenny disse que já esperava a indicação e declarou que Lucas era seu adversário direto.

Veja também

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA

Após Jenny ser primeira a ocupar o banco da zona de eliminação, Nadja foi a mais votada e ocupou o segundo. Por ser a mais escolhida, ela pôde indicar alguém da baia e escolheu Shay.

Nesta semana, devido ao poder branco, não teve resta um. Sander pôde indicar alguém para ir direto para a roça e vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro. Ele escolheu enviar Márcia Fu para a zona de eliminação, e vetou Nadja Pessoa.

Ao vencer a Prova do Fazendeiro, Shay se livrou da berlinda, que foi disputada entre Márcia, Jenny e Nadja.