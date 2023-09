Gretchen nega que Jenny Miranda seja sua ‘filha’ ou ‘ex-filha’ e ameaça medidas judiciais

Gretchen pretende processar quem vincular a participante de A Fazenda 15, Jenny Miranda, como sendo sua “filha ou ex-filha”, diz comunicado publicado nas redes sociais da cantora na sexta-feira (15).

“Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse ‘filha’ ou ‘ex-filha’ de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen”, diz mensagem.

O juridico de Gretchen diz que Jenny teria sido “notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é ‘filha’ ou ‘ex-filha’ daquela”.

Entenda a relação entre Jenny e Gretchen

Conhecida popularmente como filha da Rainha do Rebolado, Jenny Miranda não tem relação sanguínea com a família de Gretchen. As duas se conheceram quando a integrante de A Fazenda 15 tinha 17 anos e compunha o grupo musical The Cats, na época liderado por Thammy Miranda.

Gretchen teria se afeiçoado à Jenny, que chegou a se relacionar com Thammy Miranda, e proposto adoção ao se compadecer de abusos que a jovem teria sofrido na família biológica. O procedimento legal, no entanto, foi impedido, pois a mãe de Jenny é viva.

Marido do Jenny diz que vai dar resposta judicial

Fábio Gontijo, marido de Jenny Miranda, não nome, mas fez um pronunciamento em seu Instagram em que diz: “Sobre uma nota que acabou de ser divulgada no perfil de uma senhora, eu e a equipe não vamos falar nada, porque é tão absurdo que a gente não vai se manifestar para não ter problemas. Mas o nosso jurídico vai. Pode ter certeza que vem uma nota em resposta ao que ela disse”.