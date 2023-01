Jenny Miranda, filha de Gretchen, sofre acidente de carro com marido em Las Vegas

A influenciadora Jenny Miranda, filha de Gretchen, e o marido, o médico Fábio Gontijo, sofreram um acidente de carro nos Estados Unidos. O estado de saúde dos dois é estável.

A informação foi divulgada pela assessoria de Jenny e Fábio na noite desta terça-feira (10). "A influenciadora Jenny Miranda o marido, o médico Fábio Gontijo, sofreram um acidente de carro grave nos Estados Unidos. O estado de saúde dos dois está estável", diz o comunicado.

Jenny e Fábio estão viajando desde 29 dezembro e, no sábado (7), se casaram em Las Vegas. Eles sofreram o acidente no percurso para Los Angeles.

Os dois compartilharam diversos momentos da viagem e da celebração nas redes sociais. "Nós tivemos a sorte de nos encontrar e realizar este sonho do matrimônio", disse em uma publicação.

Uma foto do carro foi compartilhada nas contas do Instagram dos dois. A imagem mostra o veículo conversível com a porta direita bastante danificada.

Legenda: Equipe de Jenny Miranda compartilhou foto do carro após acidente Foto: Reprodução/Instagram

Não foi divulgado se os dois foram hospitalizados ou mais detalhes sobre o estado de saúde. A equipe retornará em breve com mais informações, segundo o comunicado.