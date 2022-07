Jennifer Lopez adota sobrenome de Ben Affleck

Jennifer Lopez adotou o sobrenome do agora marido Ben Affleck. Conforme o site Just Jared, a certidão que oficializou a união do casal no último sábado (16), em Las Vegas, já inclui a assinatura da cantora como Jennifer Affleck.

A foto do sistema do condado de Clark, em Nevada, que mostra JLo com o sobrenome do ator, foi publicada por um jornalista no Twitter. (Veja a imagem abaixo)

Foto: Reprodução

Romance antigo

Os artistas namoraram pela primeira vez em 2002 e se tornaram noivos ainda em novembro daquele ano. O casamento estava previsto para 14 de setembro de 2003, mas precisou ser adiado por causa da "atenção excessiva da mídia".

O romance, porém, terminou em janeiro de 2004.

JLo e Ben se reencontraram e voltaram a se relacionar no ano passado, depois que ela terminou o noivado com o ex-jogador profissional de beisebol Alex Rodriguez.