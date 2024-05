Janja revela que seu pai e Elis Regina já se envolveram: 'Rolou um beijinho'

A primeira-dama Janja, de 57 anos, esposa do presidente Lula (PT), revelou que seu pai, José Clóvis da Silva, teve um affair com a cantora Elis Regina, em entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, desta quinta-feira (23).

O assunto veio à tona quando Maria Rita, filha de Elis e também uma das convidadas do programa, comandado por Cissa Guimarães, comentava que ela e Janja eram parecidas e já chegaram inclusive a ser confundidas ao tirarem foto juntas.

"Vou contar um segredo. Meu pai gaúcho, Elis gaúcha. Deu match ali num momento, rolou um beijinho aqui, outro ali", contou, então, Janja. "Mentira", brincou Maria.

A primeira-dama disse ainda que seu próprio pai quem contava a história. "Minha mãe ficava muito brava", lembrou.

As duas riram da revelação: "A gente é irmã".

O Sem Censura recebia também Aline Pellegrino, gerente de competições da CBF e a empreendedora Regina Tchelly. "Vai ser uma honra conversar com essas mulheres", escreveu Janja no X na mesma tarde.

"Como Nossos Pais"

Janja e Lula têm uma conexão importante com "Como Nossos Pais", canção composta por Belchior e que foi eternizada por Elis Regina.

Em julho do ano passado, os dois cantaram juntos e emocionados a canção na cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.