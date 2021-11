Iza revela planos de ser mãe em breve

A cantora Iza revelou em sua participação no programa Splash Entrevista com Zeca, do jornalista Zeca Camargo, os planos de ser mãe em breve. Segundo a artista, a família "sempre foi muito uma prioridade".

Durante a conversa, Iza falou da relação profissional com o marido, o produtor musical Sérgio Santos, e os planos de aumentar a família.

"Com o ritmo de vida que eu tenho, eu acho que consigo colocar família e trabalho na balança, porque a família sempre foi muito uma prioridade para mim. Então se Deus quiser essa família cresce, em nome de Jesus. E espero muito que isso aconteça em breve. Eu tenho muito o desejo de ser mãe nova. Eu tenho 31 anos, então não quero que isso demore muito a acontecer", contou.

Compromissos profissionais e a maternidade

Com a chegada de um filho, a cantora falou, ainda, acreditar na possibilidade de equilibrar os compromissos profissionais com a maternidade.

"Sempre vai estar acontecendo alguma coisa grande, sempre vai ter algum negócio, então eu acho que quando vier vai vir na hora certa. Não sei se eu daria um tempo em tudo, mas se a gente decidir que [ter um filho] vai ser o nosso projeto, a gente vai investir nesse projeto", disse.