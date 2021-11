MasterChef será diário em 2022, revela Henrique Fogaça em podcast

O programa MasterChef Brasil ganhará mais espaço na grade de programação da Band, em 2022. A informação foi revelada pelo jurado Henrique Fogaça no podcast "PodPah", transmitido no YouTube na terça-feira (23).

"Todo dia vai passar, tipo novela, com uma hora de duração", contou Henrique Fogaça. De acordo com o chef, as gravações da primeira temporada diária vão começar em abril de 2022 e devem durar cerca de quatro meses.

"Com a chegada do Faustão, que vai estar no ar todo dia, nós também vamos estar. Acabando o Faustão, já entra o MasterChef. Teve uma boa mudança na Band, a gente vai começar a gravar em abril. Vão ser quatro meses de gravação. E eu só tenho a agradecer por isso, tenho muita gratidão pelas oportunidades que eu tenho na vida", declarou o chef.

Ainda segundo Henrique Fogaça, o Faustão na Band também contará com elementos de gastronomia. "Eu não sei do que vai ser o programa do Faustão, deve ter algumas coisas de comida também, talvez seja alguma coisa de auditório, ainda não sei o que vai ser exatamente".

