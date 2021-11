Cearense Camila Marieta vence batalha e avança de fase no 'The Voice Brasil'

A cantora Camila Marieta, de Fortaleza, avançou mais uma fase no "The Voice Brasil" nesta terça-feira (23) ao vencer batalha e ser escolhida pela técnica Iza para ficar no programa. A compositora cearense conquistou as quatro cadeiras dos jurados no começo da produção musical.

A batalha que emocionou o público foi contra Rafa. A dupla cantou a música "As Rosas Não Falam", de Cartola.

Confira como foi a batalha:

Essa foi a segunda noite de batalhas desta temporada de The Voice. Ainda no Time Iza,

Giovanna Rangel e Jamily Diwlay soltaram a voz ao som de "I Can't Help It”. Iza escolheu Giovanna para continuar.