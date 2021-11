Universal lança prólogo de Jurassic World: Dominion, mostrando sete espécies 'novas' de dinossauro

A Universal Pictures divulgou na tarde desta terça-feira (23) o prólogo de cinco minutos do filme ‘Jurassic World: Dominion’, previsto para estrear nos cinemas em junho de 2022.

O vídeo, que foi dirigido pelo diretor e co-roteirista do longa, Colin Trevorrow, não é uma apresentação do filme, mas um conteúdo original divulgado separadamente.

No Twitter, para divulgar o vídeo, a Universal Pictures escreveu: “Vamos voltar o começo”. Isso porque a trama pretende levar o público para 65 milhões de anos no passado, antes da existência humana, quando os dinossauros é que “comandavam” a terra.

O prólogo mostra simplesmente a rotina de alguns dinossauros e apresenta sete novas espécies que ainda não foram mostradas em nenhum filme do universo ‘Jurassic Park’.

Gravações

‘Jurassic World: Dominion’ era previsto, inicialmente, para o fim deste ano de 2021. Porém, devido à pandemia de Covid-19, as gravações tiveram de ser adiadas ao menos duas vezes.

Em outubro de 2020, o diretor Colin Trevorrow publicou no Twitter foto dos três astros da saga, os atores Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, em frente a um estúdio batizado com o nome do ator Richard Attenborough, que interpretou John Hammond nos clássicos 'Jurassic Park: Parque dos Dinossauros' (1993) e 'Jurassic Park: Mundo Perdido' (1997), dirigidos por Steven Spielberg.

Na legenda da foto, Trevorrow escreveu: "Voltando", marcando que o trio deve voltar às telonas em 2022.

