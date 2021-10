‘Thor’, ‘Doutor Estranho’, ‘Pantera Negra’ e ‘The Marvels’ são adiados pela Disney: veja novas datas

Quatro filmes dos mais esperados do Universo Cinematográfico Marvel para 2022 foram adiados alguns meses, de acordo com o site Deadline. São eles: 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’, ‘Thor: Love and Thunder’, ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ e ‘The Marvels’.

Além desses, ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’, previsto para fevereiro de 2023, também precisou ser adiado.

O adiamento, segundo o Deadline, não tem a ver com mudanças na estratégia de distribuição dos filmes, mas, sim, com um efeito dominó que afetou produção — acabamento de cenários, especialmente — e cineastas.

A programação deste ano, porém, se mantém. ‘Eternos’ e ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Casa’ estreiam em 5 de novembro e 17 dezembro, respectivamente.

Confira as novas datas de estreia dos filmes

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: de 25 de março de 2022 para 6 de maio de 2022

Thor: Love and Thunder: de 6 de maio de 2022 para 8 de julho de 2022

Pantera Negra: Wakanda Forever: de 8 de julho de 2022 para 11 de novembro de 2022

The Marvels: de 11 de novembro de 2022 para 17 de fevereiro de 2023

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania: de 17 de fevereiro de 2023 para 28 de julho de 2023