Ivete Sangalo se manifesta após ser ignorada por Bonner

Após ser ignorada por William Bonner, Ivete Sangalo desculpou a atitude do jornalista com uma reposta bem-humorada, publicada nas redes sociais nessa terça-feira (23).

"William, tudo Bonner? Tá tudo Bonner, meu amor. Bati no seu vidro, você não me viu, mas quero dizer que você é meu encanto, meu amigo querido. Eu te amo", disse a cantora.

O recado foi compartilhado durante um intervalo das gravações do programa que ela comanda na TV Globo, o Pipoca da Ivete. Na ocasião, a plateia da atração também declarou amor pelo apresentador do Jornal Nacional.

Veja momento que Ivete é ignorada

“Arrasou, William”: @IveteSangalo bancando a fã de William Bonner é o melhor vídeo que você vai ver hoje. 😂😂😂 pic.twitter.com/SaDBtJqcsd — Jovem Iveteiro (@JovemIveteiro) August 23, 2022

Ainda nessa terça-feira, o jornalista chegou a pedir desculpas por não ter falado diretamente com a artista no episódio.

"Ontem [segunda-feira], no fim da minha jornada de trabalho, que não foi uma jornada comum, eu tava saindo bem cansado da Globo e tinha um grupo fazendo a maior festa na porta do estacionamento. Acenando, sorrindo, gritando, batendo no vidro do meu carro", relatou.

"E é claro que aquilo faz um bem danado, acenei para todo mundo, mas cumpri o protocolo de segurança da empresa. Fui dormir e quando acordei hoje, eu soube que a Ivete Sangalo estava de roupão no meio daquele grupo. Desculpa, majestade. Te amo muito", finalizou sobre a questão.

Cantora estava junto de grupo de pessoas

A cantora Ivete Sangalo passou por um momento constrangedor na noite de segunda-feira (22), logo após tentar falar com o apresentador William Bonner na saída dos estúdios da TV Globo. Segundo usuários das redes sociais, a cantora foi ignorada pelo colega de emissora.

O momento aconteceu na noite da segunda, pouco depois do fim da sabatina com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Ao sair da emissora, Bonner passou em um carro fechado e não parou.

"William! William! Sou eu", disse a artista. Nas imagens, divulgadas nas redes, é possível ver Ivete saindo da frente do veículo, mas ela não esboça nenhuma expressão de contrariedade.

