Isabel Veloso se declara ao filho, que nasceu prematuro: 'Coração é todo seu'

O primeiro post de 2025 da influenciadora digital Isabel Veloso foi dedicado ao filho, Arthur, que nasceu no dia 29 de dezembro, com 32 semanas de gestação.

Nesta quarta-feira (1º), Isabel se declarou ao bebê e disse ter renascido quando encostou nele pela primeira vez. "Não me importo em ficar horas em pé depois de uma cesárea para olhar seus olhinhos. Não me importo em sentir dor para te dar mamazinho, ou de ter todas as minhas roupas molhadas de leite. Também não me importo que doa meus braços para segurar você por horas no colo, ou que você demore para pegar no sono. Nunca vou negar um colinho para você, mesmo que seja na madrugada em que eu mais estiver cansada. Jamais vai ser um fardo fazer as coisas para você, porque sempre foi um sonho. Meu coração é todo seu, ele bate por você", iniciou ela.

“Eu sou fascinada pelo seu rostinho, e ficaria por milhões de minutos te admirando. Seu cheirinho é o cheiro mais doce que já senti na minha vida. Eu renasci quando te encostei pela primeira vez", continuou Isabel.

Arthur teve que nascer com 32 semanas por meio de uma cesárea devido à evolução do câncer da influenciadora digital.

Isabel ganhou fama nacional ao compartilhar nas redes sociais seu dia a dia com câncer em cuidados paliativos. Ela tem 18 anos e é casada com Lucas Borbas. No início de dezembro, a jovem explicou que teve uma piora no câncer e que a doença se espalhou pelos pulmões.

