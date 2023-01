Isabel Teixeira se pronuncia após ser ignorada em transmissão ao vivo por repórter do 'É de Casa'

A atriz Isabel Teixeira utilizou as redes sociais, nesse domingo (1°), para falar sobre o momento em que um repórter do “É de Casa” dispensou sua participação em uma transmissão ao vivo, durante a Corrida de São Silvestre. Em um comentário, a artista deixou um recado carinhoso para o comunicador e contou sua versão da história.

A declaração foi feita em uma publicação do repórter Thiago Simpatia, que recebe um beijo da artista. Na legenda da imagem, ele escreveu: “Valeu o susto, ela me encheu de beijos! Isabel Teixeira, meu amor, feliz ano novo!”.

A artista, então, utilizou os comentários para explicar que ela e Simpatia haviam entrado em “tempos diferentes”, e, por isso, havia assustado o comunicador. Afastando qualquer polêmica, Teixeira finalizou afirmando que não existiu “certo ou errado” na situação, e desejando que o novo ano seja mais leve.

“É sobre fazer junto. Quando a gente presta atenção no som dos passos, todo mundo correndo ao mesmo tempo, [...] o som faz a gente entender que, na real, está todo mundo correndo junto” afirmou

ENTENDA A CONFUSÃO

O mal-entendido aconteceu enquanto Simpatia realizava a cobertura da tradicional Corrida de São Silvestre, no sábado (31). Durante uma transmissão ao vivo, o jornalista foi surpreendido pela intérprete de “Maria Bruaca”, que participou do evento, e apareceu atrás do repórter, querendo “mandar um beijo” para a equipe do programa e exibindo sua medalha.

Sem reconhecê-la, o comunicador a impediu, argumentando enquanto se esquivava da atriz: “Depois você manda beijo, agora não dá, espera aí!”. Em seguida, Simpatia foi informado sobre o deslize, e pediu para a artista retornar, dizendo que Teixeira era atriz, e que haviam liberado sua participação.

Driblando o “climão”, ela deu um beijo no profissional, e explicou que queria brincar fazendo figuração, e mandado um beijo para Maria Beltrão e a equipe do “É de Casa”. Os dois continuaram a reportagem, conversando sobre o desempenho de Isabel na competição.