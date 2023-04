Irmão de Virgínia Fonseca diz que não falou com esposa após vídeo de suposta traição

O empresário William Gusmão, irmão da influenciadora digital Virgínia Fonseca, disse que ainda não conversou com a esposa, Mellody Barreto, após um vídeo em que ele troca carícias com uma mulher, identificada como Lilly Martins, ser publicado no Instagram.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, ele disse que tentou conversar com Mellody no domingo (2), e não teve sucesso. William ainda afirmou que tentará contato com ela novamente nesta segunda-feira (3). “Não, ainda não [falei com ela], mas eu vou conversar com ela hoje. Eu tentei ligar para ela e não consegui falar com ela não”.

William ainda afirma que foi vítima de uma armação. Segundo o empresário, Lilly estava acompanhada e tomou a iniciativa de se aproximar dele.

Lilly chegou a postar em sua conta do Instagram que foi assediada por William, e que ele tentou tocar em suas partes íntimas sem sua permissão. Ele nega. “Se alguém foi assediado fui eu e não ela. [Ela] tem prova? Porque se não, tem processo”.

Nota

Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal, chegou a postar uma nota sobre o assunto em seu Instagram, domingo (2), mas apagou. Hoje, ela voltou a se pronunciar com uma nova nota.

“Em respeito aos fãs e seguidores, notificamos que Mellody Barreto não irá se pronunciar e está cuidando de sua saúde psicológica, bem como a do seu filho. Em respeito ao momento, espero que todos compreendam. Assim que pudermos, traremos novas informações”, diz a nota, assinada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital.