Irmã de Davi usa morte de Silvio Santos para divulgar jogo de apostas e é detonada na web

Raquel Brito, irmã de Davi, o campeão do BBB 24, usou a morte de Silvio Santos para divulgar jogos de uma casa de apostas no último sábado (17). A influenciadora foi criticada na web.

"Quem nunca arriscou com o mestre Silvio Santos? Aposta, emoção e diversão. Homenagem ao ícone que ensinou o Brasil a torcer e acreditar na sorte", dizia o texto compartilhado pela manicure, junto a uma foto do ícone da comunicação brasileira, cuja morte parou o país.

Nos comentários, internautas não perderam tempo em alertar Raquel de que ela se excedeu. "Raquel Brito passou de todos os limites possíveis. Tudo que eu sei dessa família é contra a minha vontade", disse uma internauta. Com a repercussão negativa, Raquel Brito então tirou a postagem do ar.

Gil do Vigor fez críticas

O ex-BBB Gil do Vigor também usou seu perfil no X para criticar Raquel. "Sem noção, desrespeitoso e desumano. Inacreditável o que as pessoas se sujeitam. Perdeu a graça e ultrapassou todos os limites do aceitável", escreveu

A baiana publicou ainda uma retratação se desculpando pela gafe: "Pedido de retratação. Gostaria de me desculpar sinceramente pela postagem recente que abordou um tema delicado. Reconheço que o conteúdo foi inadequado e insensível, e lamento profundamente qualquer dor ou desconforto que isso possa ter causado."

"Não era minha intenção ofender ou desrespeitar ninguém, e estou refletindo sobre como posso aprender e crescer a partir dessa experiência. Agradeço e peço a compreensão de todos e peço desculpas por este erro".