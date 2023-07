Influenciador Toguro recebe alta e diz que quase perdeu órgão genital por infecção bacteriana

O influenciador Toguro gravou vídeo no hospital, na noite de quarta-feira (5), para atualizar o próprio estado de saúde após ter sido internado por conta de uma infecção bacteriana.

Segundo ele, que já recebeu alta, os primeiros sinais do problema teriam sido sentidos há cerca de três semanas, quando ele andou de moto por uma hora e sentiu dores no testículo. Apesar disso, não deu importância.

Logo depois, a dor extrema na região o fez paralisar um dos treinos na academia, indo direto para a emergência. No local, o influenciador descobriu o problema com uma bactéria e ainda relatou o que poderia ter ocorrido sem ajuda médica.

"Se eu não venho na hora certa, era imediato arrancar o testículo. Eu nem quis pesquisar a consequência de arrancar o testículo, mas estou sendo medicado. Não sabemos qual a bactéria que infectou, mas sabemos que é de fora", disse ele.

No mesmo vídeo, ele agradeceu o apoio recebido pelos fãs nas redes sociais e refletiu sobre a questão. "Tô vivo. Obrigado pelo carinho. Percebi nessas horas quem é quem. Obrigado, Deus".

Famoso nas redes

Tiago Toguro se destacou nas redes em vídeos de musculação, somando milhares de visualizações em vlogs como "Em Busca do Shape Inexplicável" e "Mansão Maromba".

Ao todo, o influenciador possui quase 8 milhões de seguidores no Youtube, além de mais 7 milhões no Instagram. A mãe de Toguro, Dona Amélia, era uma das personagens que mais apareciam nas produções do influenciador, mas faleceu em 2018.

Já em 2022, ele virou alvo de críticas profundas na Internet após se envolver em um acidente que deixou um homem morto. Toguro segue respondendo por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.