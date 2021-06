Influenciador digital passa noite no Mara Hope, navio naufragado na costa de Fortaleza

O influenciador digital cearense Diego Nicodemos, 28, chamou atenção no Instagram, na noite desta sexta-feira (4). Ele resolveu passar uma noite no navio naufragado Mara Hope, na costa de Fortaleza. No último vídeo postado em stories, ele aparece em queda na embarcação.

Às 11h20 deste sábado, o Corpo de Bombeiros informou que a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) entrou em contato por telefone e confirmou que Diego já estava em casa.

Na tarde desta sexta, o influenciador comprou alimentos e arrumou uma mochila com roupas para passar a noite no barco encalhado. Ele se desafiou a dormir na embarcação se conseguisse atingir 100 mil seguidores no Instagram. Mas, antes mesmo de atingir o número, resolveu partir para o desafio.

Com ajuda de uma pequena embarcação de pesca, o influenciador chegou ao Mara Hope. No fim da tarde, ele fez imagens na estrutura e na proa. Em diversas cenas é possível ver o jovem andando em áreas enferrujadas do navio.

Namorada ficou preocupada

Na manhã deste sábado, a namorada de Diego, a jovem Deyse Mayara, disse que não tinha conseguido contato com o jovem. "Acordei agora e tem muita gente perguntando pelo Diego. Eu não sei o que aconteceu, já tentei entrar em contato e não chega a mensagem", declarou nos stories do Instagram.

Legenda: Imagens feitas por Diego de dentro do Mara Hope Foto: Reprodução/Instagram

Sem bateria

Diego fez stories até as 3h deste sábado. O frio fez o influenciador vestir um agasalho. Em vídeos na rede social, ele alertou os seguidores que não conseguiu levar uma bateria portátil e que ficaria sem celular pela manhã.

O Corpo de Bombeiros informou que chegou a receber chamado sobre o influenciador digital ainda na noite de sexta-feira. Conforme o tenente-coronel Oscar Neto, uma equipe de mergulhadores chegou a ir ao local neste sábado para averiguação.

Com uma lanterna, Diego visitou diversas áreas do Mara Hope. A luz chamou atenção de um helicóptero que sobrevoava a região. Por alguns minutos, a aeronave ficou próxima do navio e, em seguida, deixou o local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) realizou patrulhamento programado, na noite desta sexta, sobrevoando, além da região dos bairros Moura Brasil e Sapiranga, na Capital, áreas de Caucaia.

Mara Hope

Em 6 de março de 1985, durante a viagem, o rebocador do Mara Hope teve problemas mecânicos enquanto navegava em águas brasileiras, sendo obrigado a ancorar no estaleiro da Indústria Naval do Ceará (Inace).

O afundamento do petroleiro ocorreu no dia 21 de março de 1985, período em que Sucess II ficou ancorado em Fortaleza. O Mara Hope soltou-se das amarras durante a noite com maré alta e uma forte tempestade, ficando à deriva até encalhar num banco de areia próximo à Praia de Iracema.

Há relatos de que houve tentativas de mover o navio, porém todas em vão, devido ao tamanho do banco de areia em que o mesmo havia encalhado. Ainda existe uma versão, não confirmada, de que o rebocador que conduzia o Mara Hope depois de vários problemas soltou suas amarras, deixando o mesmo à deriva.

Atualmente propriedade da União, o navio permanece no mesmo local, já que, segundo a Capitania dos Portos, é inviável a sua recuperação. Até hoje, os vestígios do Mara Hope permanecem encalhados a aproximadamente 700 metros da Ponte Metálica. Um dos melhores pontos de visualização desde a orla é da Igreja de Santa Edwiges.