Influenciador de Lavras da Mangabeira reforma casa dos pais com renda de vídeos de humor em app

José Alan Machado da Silva, 23, é um nome do Ceará que cresce nas redes sociais com vídeos do cotidiano da família em um sítio, no município de Lavras da Mangabeira. Com pegadinhas feitas com os pais, os primeiros posts ganharam milhões de visualizações.



O bom número de expectadores diários em aplicativos como Kwai, por exemplo, já rendeu lucro e parcerias comerciais.

Assista:

Quem acompanha o Instagram de Alan encontra stories do influenciador irritando a família em atividades diárias: no almoço, café da tarde e em descanso no alpendre de casa.

Com milhões de visualizações no aplicativo Kwai, ele já soma 144 mil seguidores — além de 2,5 milhões de curtidas. Apesar do retorno financeiro, o cearense e a família ainda seguem com trabalhos em diferentes áreas.

Atualmente, o pai de Alan atua em um mercado de frutas em Lavras da Mangabeira. A mãe, além de ser dona de casa, realiza trabalho em cozinhas. Já a irmã do influenciador é garçonete.

O cearense divide o tempo investido nos vídeos com a rotina de professor de teatro. Ele faz parte de um grupo da cidade e realiza oficinas teatrais com adolescentes e crianças.

Alan Machado Influenciador digital Nunca pensei que teria tantos seguidores. Na minha cidade tem pouco mais de 40 mil habitantes. Muitas pessoas já me conhecem, pedem fotos na rua e falam comigo nas redes sociais.

Realização de sonhos

Legenda: Alan ao lado dos pais em Lavras da Mangabeira Foto: Arquivo Pessoal

Uma das primeiras ações iniciadas por Alan com o retorno financeiro pelos aplicativos é a reforma da casa dos pais. A obra começou pela cozinha e o desejo do cearense é poder conseguir fazer reparos no restante dos cômodos. Segundo o influenciador, o local tem muitas rachaduras.

Alan Machado Influenciador digital Com o dinheiro que eu venho ganhando com divulgações e o Kwai, transformando esses vídeos em sorrisos, já comecei a reformar a casa da minha mãe. Devagarzinho, tá dando certo

Ao mesmo tempo, Alan conta que fica feliz em ter retorno dos seguidores da cidade onde vive. “Algumas pessoas quando me encontraram na rua pedem fotos, outras mandam mensagem dizendo que me viu passando em tal lugar. Isso é muito bacana”.

Os vídeos de Alan também atraíram olhares de uma produtora que cuida de nomes de humor no Nordeste. Ele deve ter novos trabalhos comerciais quando entrar na empresa.

Inspirações no humor e perseverança

O influenciador digital cearense conta com inspirações em nomes da atualidade do humor e também veteranos.

“Minhas grandes inspirações no humor são Victor Melo, Talocudo, Tirulipa e Tiririca. São divertidos, acompanho há anos. Vejo vídeos deles, procuro me espelhar, mas não copiar. Tento deixar as coisas do meu jeito”, explica o cearense.

Veja cena de humor de Alan com os pais:

Alan tem consciência de ser um nome novo nas redes sociais e diz que ainda precisa aprender muito com os mais conhecidos. Ao mesmo tempo, ele deixa uma dica importante para quem quer começar a trabalhar com humor e redes sociais.

“Para quem tá começando a fazer conteúdo para internet, digo para não desistir. Se seu sonho é fazer as pessoas felizes com vídeos na internet, digo: ‘siga’. Todo começo é difícil, mas depois que alavancar ninguém pode te derrubar”, conclui.