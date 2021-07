Criador da Leuriscleia, publicitário deixa o emprego para viver de humor

Gutierrez Castro, 24, encontrou na personagem Leuriscleia a válvula de escape para deixar de lado a timidez e abraçar a arte como meio de vida. O publicitário deixou o emprego fixo para viver da monetização de redes sociais. Com vídeos de mensagens "anti-motivacionais" e esquetes do cotidiano, ele já soma mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram.

O publicitário nasceu no Distrito Federal e com quatro anos se mudou para Barra do Corda, no Maranhão, onde passou a infância. Para fazer o ensino médio, a família mais uma vez viajou e se mudou para Teresina (PI), onde ele atualmente reside.

Veja entrevista:

Há cerca de 10 anos, Gutierrez tenta emplacar na internet com vídeos de humor. No início da pandemia, a personagem Leuriscleia cresceu e motivou ainda mais o humorista a produzir. Atualmente, ele faz publicidades para marcas nacionais.

Gutierrez Castro Humorista e cantor Leuriscleia Sangalo nasceu do meu desejo de ter uma personalidade mais forte, que fosse bastante cativante, doce e irônica

Planos para o teatro

Gutierrez sonha alto para Leuriscleia. Com a ascensão da personagem, ele planeja a criação de um peça teatral para rodar o País. "Com a Leuri temos um universo grande para isso acontecer. Quero fazer um musical também. Acho que essa junção de música e humor vai ser bastante cativante para quem for assistir. Estamos planejando roteiro e vendo todo a logística para quando a pandemia acabar".

Em casa, Gutierrez (e Leuriscleia) têm apoio total dos familiares para seguir com o trabalho na internet e nos palcos. "Meu pai sempre me incentivou a gravar vídeo, até quando eu estava parado. É bom você se sentir acolhido e saber que a família está compartilhando esse sonho. Esse desejo de crescer com a arte e ter esse apoio é algo raro. Me sinto privilegiado".

Legenda: Como Leuriscleia, o publicitário já gravou vídeos em Jericoacoara (CE) Foto: Reprodução/Instagram

Gutierrez também leva a vida como cantor. Apaixonado por música, canta do r&b music ao brega. No Instagram, ele possui um perfil pessoal onde mostra o lado intérprete. "Fico feliz quando gostam dessa minha vertente".

Sonhos realizados

O retorno financeiro dos vídeos chegou gradualmente para Gutierrez Castro. De imediato, sem vergonha nenhum, ela conta que logo pensou em reformar o banheiro da casa.

Legenda: Gutierrez consegue separar o lado humorista da vida pessoal Foto: Reprodução/Instagram

"Aqui em casa dava descarga no balde, sempre dava algum problema. Mandava ajeitar e dava problema. Foi quando eu saí do trabalho e comecei a ganhar dinheiro com os vídeos. Reformei o banheiro, e graças a Deus tem dado certo", lembra sorrindo.

Outra conquista planejada aos poucos é a possibilidade de cuidar da saúde dos pais. "Uma das minhas metas de vida é pagar plano de saúde para os meus pais, e já estou providenciando isso", diz o criador de Leuriscleia.