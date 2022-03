Pedreiro tiktoker de Recife fica famoso com dublagens de humor; veja entrevista

Ricardo Neves da Costa, aos 47 anos, ganhou o apelido de "pedreiro tiktoker" após publicar vídeos de humor em diferentes redes sociais. Natural de Recife (PE), do bairro Mustardinha, o pernambucano já alcançou mais de 880 mil seguidores no aplicativo TikTok com diferentes dublagens.

Criador de conteúdo, Ricardo faz diferentes esquetes de humor em período de folga. A produção dos vídeos acontece na construção de uma casa em que ele trabalha há um ano.

Assista à entrevista:

Ricardo começou a vida de pedreiro aos 16 anos. Em um dia normal de trabalho, ele começa na obra às 7h e segue até as 17h.

Os usuários das redes sociais brincam que a obra que ele realiza nunca vai acabar, pois Ricardo "atrasa" pelo tempo que gasta nos vídeos. Ele garante que a obra não está atrasada, mesmo já somando um ano de trabalho.

Produção de vídeo

Sozinho, Ricardo grava os vídeos e os edita nos períodos de descanso da obra. Segundo ele, a média de tempo na produção de um vídeo é de 20 minutos. "Eu vou no TikTok, assisto alguns vídeos. No próprio aplicativo tem a opção de fazer. Eu vou lá, imito e publico".

A fama repentina já garantiu ao pernambucano o contato de pequenos comércios da região. No Instagram, ele já gravou anúncio para stories de alguns perfis de restaurantes.

Inspirações

São do Ceará os nomes que Ricardo Neves toma por inspiração. O humor circense de Tiririca e Tirullipa inspira o pernambucano para dublar os vídeos. Inclusive, ele interpreta trechos de um antigo show de Tiririca publicado no YouTube. O resultado são os milhões de visualizações no TikTok.

De uma família de nove irmãos, o pedreiro diz também que todos em casa apoiam o trabalho na internet. "Eles acham engraçado".

Sonho de ampliar a própria casa

Sem deixar a vida de pedreiro de lado para viver como influenciador digital, Ricardo investe tudo o que ganha nas contas de casa.

Atualmente, ele vive com a esposa em uma casa no bairro Mostardinha. Com o retorno financeiro das redes sociais, almeja fazer a ampliação do imóvel.

"Se você fizer um vídeo e não der certo, não desista, continue fazendo. Um dia ele dará retorno", destacou o pernambucano.