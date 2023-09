Influencer espanhola é criticada por nado proibido em caverna onde vários turistas já morreram

A influenciadora espanhola Marina Rivera Saldaña está no alvo de críticas de internautas nas redes sociais após publicar uma foto nadando na caverna El Tancón, localizada em Santiago del Teide, Tenerife, nas Ilhas Canárias da Espanha, onde é proibido nadar, pois pessoas já morreram no local. O registro foi divulgado por ela no TikTok em 31 de agosto.

Conhecida como Marina Rivers, a influencer é famosa por postar registros em locais exóticos em suas páginas. Ela possui mais de 9.5 milhões de seguidores, na soma do Instagram, X e TikTok.

"Esse lugar é uma armadilha mortal para quem se atreve a tomar banho. Um lugar tão perigoso não deveria ser alvo de posts", criticou um seguidor de Marina.

Visual atraente e perigoso

Apesar de ter um visual que atrai muitos turistas, a caverna, que tem uma lagoa azul, teve o acesso proibido por conta de uma formação natural chamada "bufadero". Ela é semelhante a uma chaminé com correntes imprevisíveis e difícil acesso para equipes de um eventual resgate, conforme o portal Tenerife Weekly.

Seis pessoas morreram no local em 2021. Duas turistas, uma da Suíça e outra da Itália, se afogaram. Quatro anos antes, segundo a publicação, um turista britânico de 30 anos morreu após ser arrastado ao mar depois que entrou na caverna.