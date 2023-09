Filha de 9 anos de Bruce Willis diz que o pai ainda 'arrasa', revela a esposa do ator

Emma Heming Willis, esposa do ator Bruce Willis, 68, diagnosticado com demência frontotemporal, compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (5), que a filha do casal, Evelyn, de 9 anos, costuma dizer que o pai ainda "arrasa".

A homenagem de Emma ao marido foi feita mostrando alguns dos personagens mais icônicos interpretado por Willis, como John McClane, de 'Duro de Matar', e Malcom Crowe, de 'O Sexto Sentido'. "Como diria Evelyn, 'ele arrasa'", escreveu Emma.

Em maio deste ano, a esposa do astro compartilhou um vídeo no Instagram para mostrar como a filha tem ajudado a manter o pai o mais saudável possível. "Tenho que contar essa história para vocês e vou tentar fazer isso sem chorar, porque, quando Evelyn me contou, eu era uma poça [de lágrimas] absoluta", começou.

Depois, Emma explicou que Evelyn foi quem a informou que pessoas com demência podem sofrer desidratação. "Ela disse: 'Bem, eu estava na escola outro dia, tive algum tempo livre e estava olhando curiosidades sobre demência'", relatou. "Isso não é engraçado, mas é meio engraçado, porque os dois [Evelyn e Bruce] amam fatos aleatórios", brincou.

Demência frontotemporal

Bruce anunciou sua aposentadoria no ano passado, após ser diagnosticado com afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação. O diagnóstico de demência frontotemporal foi dado ao ator apenas neste ano, após uma piora em seu quadro de saúde.