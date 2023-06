Demi Moore parabeniza atual esposa de Bruce Willis: ‘te amo’

A atriz Demi Moore reforçou a amizade que mantém com a modelo Emma Heming Willis, atual esposa de Bruce Willis, e a homenageou pelo seu aniversário.

A artista publicou três imagens no Instagram, domingo (18), em que a família aparece toda unida e escreveu: “Feliz aniversário, Emma Willis! Eu te amo e sou grata por nossa família misturada”.

Demi Moore foi casada com Bruce Willis de 1987 a 2000 e, com ele, teve três filhas, Rumer, Tallulah e Scout. Já o ator se casou com Emma em 2009 e, com ela, teve Mabel e Evelyn.

Legenda: Demi homenageou Emma em seus stories Foto: Reprodução/Instagram

Desde que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, Bruce Willis tem recebido o apoio da ex-mulher e da atual esposa, além de todos as filhas.

Homenagem

Demi também homenageou Bruce Willis pelo Dia dos Pais nos Estados Unidos, celebrado no domingo. “Eternamente grata a você por me dar essas três lindas meninas. Nós amamos nosso #girldad. Feliz dia dos pais”, publicou ela ao compartilhar uma foto antiga do ator com as três filhas.