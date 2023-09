No hospital, Deolane Bezerra faz as pazes com a irmã após confusão: 'somos poderosas'

Deolane Bezerra aproveitou o Dia do Irmão, celebrado nesta terça-feira (5), para se reconciliar com a irmã Dayanne Bezerra. A dupla havia brigado durante o São João do Carlinhos Maia, quando Dayanne se envolveu em briga com Rico Melquíades.

No Instagram, a advogada e influenciadora compartilhou uma foto com a irmã. "Juntas não temos medos, somos poderosas!!! Te amo", escreveu na legenda.

Solange Bezerra comemorou a reconciliação das filhas. "Meu coração mal cabe no peito, agora, sim, minha felicidade está completa. A minha família é benção do senhor", escreveu.

Já Daniela Bezerra, irmã de Dayanne e Deolane também se manifestou sobre o momento. "Minha família é herança do Sr., nada nos abalará", comentou.

O que aconteceu com Deolane Bezerra

Internada por complicações no intestino após realizar uma Lipoaspiração de Alta Definição, a Lipo Lad, Deolane realizou o procedimento no final de agosto.

A viúva de MC Kevin, detalhou na segunda-feira (4) que está com excesso de gases e fezes. Segundo a advogada, a condição no intestino não possui relação com a cirurgia estética.

"Voltei para o hospital, eu não ia falar nada para não deixar vocês preocupados, mas até estou preocupada. A cirurgia está tudo bem, tudo maravilhoso. O problema é que eu não consigo fazer cocô. Fizemos uma tomografia e vocês não têm noção do tanto de gases. Agora tomei um remédio que ajuda no processo. Vamos aguardar. Mas de resto está tudo tranquilo, o problema é essa constipação", explicou.