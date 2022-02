Humorista cearense tem vídeo usado pelo BBB 22 em cena cômica com Jade Picon

Natural de Aracati (CE), Clairton Andrade, 27, chamou atenção de quem acompanhou a edição do Big Brother Brasil (BBB) 22, nesta terça-feira (2). Conhecido por fazer vídeos de humor, ele teve uma esquete cômica usada durante o quadro "O Brasil Tá Vendo".

No TikTok, o vídeo de Clairton Andrade conta com mais de 7 milhões de visualizações. No enredo criado por ele, Jade Picon diz que vai trocar a roupa por uma camisola para ir deitar.

Veja vídeo:

O cearense aparece vestido com uma típica camisola estampada com desenho infantil, enquanto Jade aparece com vestes bem chiques. A cena cômica logo despertou olhares da produção do reality.

O contato da emissora carioca com o cearense aconteceu na segunda-feira (1º). "O vídeo no TikTok já alcançou mais de 7 milhões de visualizações. Ontem, pela noite, uma pessoa da produção do BBB entrou em contato pedindo o vídeo original para eles poderem usar".

Há três anos, o cearense trabalha com vídeos de humor nas redes sociais. Inicialmente, ele fez com olhar voltado ao período eleitoral. No dia-a-dia, Clairton Andrade mostra a rotina da família aos seguidores. "Tenho uma família muito brincalhona e cada um tem uma personalidade legal", ressaltou.

De inspirações do humor, Clairton Andrade conta que é fã de Paulo Gustavo e Tatá Werneck.

O humorista conta com 153 mil seguidores no TikTok. Ainda na madrugada de terça-feira, ele fez um live agradecendo as mensagens em comemoração por ele ter um vídeo exibido no BBB 22.