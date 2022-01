Comediante Gabô simula primeiro big fone e briga por comida no BBB 22; assista

Conhecida por vídeos de humor no Instagram e TikTok, a alagoana Gabriela Pantaleão, a Gabô, fez um vídeo em simulação ao primeiro toque do big fone no Big Brother Brasil (BBB) 22. De um jeito bem nordestino, ela ainda simulou uma briga por comida na casa.

Em vídeo, ela brinca de atender o diretor do reality na chamada do big fone e recebe a missão de indicar uma pessoa ao paredão do BBB 22. "Boninho eu sei que é tu com essa voz grossa viu?".

Assista:

De indicação para ir ao paredão, ela cita Jade Picon — um dos nomes mais citados por perfis no Instagram para entrar no BBB 22, mas não oficializado pela TV Globo. "Duas publi dela já paga os carros tudim", brinca Gabô.

Irreverente, a alagoana ainda simula uma briga por um pacote de biscoito com outros brothers no vídeo de humor.