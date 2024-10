Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (29/10)

A Lua retorna a Libra para fechar o ciclo iniciado em 2 de outubro, marcando o encerramento de uma fase intensa e reveladora, especialmente nas relações. Esse momento é de avaliação e ponderação sobre o que aprendemos e o que ainda precisa ser ajustado. Com Vênus, regente de Libra, em Sagitário, sentimos o impulso de entender melhor os caminhos e as possibilidades futuras, especialmente na busca por uma conexão mais verdadeira e expansiva.



A oposição da Lua ao Nodo Norte em Áries destaca a importância de equilibrar nossas necessidades com as dos outros. É um convite para refletir sobre nossa autenticidade e coragem ao seguir nossos próprios caminhos. Esse aspecto nos leva a questionar o quanto estamos prontos para ser nós mesmos, mesmo quando isso desafia as dinâmicas já estabelecidas.

Áries

Relacionamentos e parcerias pedem atenção especial. Com o Nodo Norte no seu signo, há um chamado para se afirmar e encontrar um caminho próprio, mas sem deixar de lado o respeito e equilíbrio nas conexões. Esse é o momento de equilibrar seu “eu” e o “nós”.

Touro

A área do cotidiano e do trabalho pede por harmonia. Esse ciclo traz um pedido para equilibrar sua rotina com sua saúde e relações profissionais. O desafio é encontrar independência espiritual, lidando com medos inconscientes que possam interferir no seu bem-estar diário.

Gêmeos

Amor, criatividade e expressão pessoal estão no foco. Esse ciclo encerra questões sobre como você compartilha sua essência. O Nodo Norte convida você a buscar autenticidade nas amizades e em sua contribuição para a sociedade, enquanto mantém o equilíbrio nos relacionamentos mais íntimos.

Câncer

O lar e a vida familiar pedem revisão. Esse ciclo traz a oportunidade de reorganizar questões domésticas e emocionais. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para que você encontre uma forma autêntica de lidar com sua carreira e vida pública, sem perder de vista a harmonia na vida pessoal.

Leão

A comunicação e os relacionamentos com irmãos, vizinhos e o ambiente próximo estão em foco. Esse momento pede que você encontre equilíbrio na forma como se expressa. O Nodo Norte em Áries chama você a seguir um caminho de verdade e conhecimento, sem deixar de lado a diplomacia nos contatos diários.

Virgem

Suas finanças e valores estão em destaque. Esse ciclo pede que você reveja como compartilha e cuida do que tem. Com o Nodo Norte em Áries, o desafio é explorar sua profundidade emocional e compartilhar com confiança, mantendo o equilíbrio entre o que é seu e o que é dos outros.

Libra

A Lua em Libra está trazendo um momento de reflexão sobre identidade e autopercepção. É hora de reavaliar como você se coloca no mundo. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para encontrar equilíbrio entre a sua individualidade e as relações, buscando autenticidade sem abrir mão das conexões.

Escorpião

Esse ciclo pede que você revise padrões e questões internas, liberando o que já não serve. O Nodo Norte em Áries pede que você traga sua autenticidade ao cotidiano, cuidando de si mesmo e mantendo a paz interior, enquanto encontra independência no dia a dia.

Sagitário

Amizades e projetos coletivos estão em revisão. Esse é um momento de avaliar suas contribuições e seu papel social. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para que você expresse sua essência de maneira autêntica, equilibrando o desejo de liberdade com a conexão com os outros.

Capricórnio

Sua carreira e imagem pública estão em destaque. Esse ciclo encerra uma fase em que você precisou harmonizar suas ambições com seus relacionamentos profissionais. Com o Nodo Norte em Áries, o desafio é encontrar sua autenticidade no lar, equilibrando sucesso externo com a paz interior.

Aquário

Questões de fé, estudos e expansão de horizontes pedem revisão. Esse ciclo encerra uma fase de aprendizado. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para que você se expresse com autenticidade, mantendo o equilíbrio entre novos conhecimentos e aqueles que você precisa deixar de lado.

Peixes

Transformações profundas e questões de intimidade estão em foco. Esse ciclo traz uma fase de revisão sobre confiança e entrega nos relacionamentos. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para que você fortaleça sua autoestima e independência financeira, equilibrando suas necessidades com as dos outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.