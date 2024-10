Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 17:00, após 'Minha Vida em Marte'. Nesse capítulo, Adelaide passa mal após a discussão e Eduardo avisa que ela precisa de repouso.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Adelaide passa mal após a discussão e Eduardo avisa que ela precisa de repouso. Ivan pede para morar no apartamento, mas Débora não permite. Osvaldo acusa Terê pelo sumiço do dinheiro, mas Hélio diz que estava com ele o tempo todo. Madalena, ao perceber que Raul está querendo enganá-la, decide inverter a situação. Vitório descobre que Baltazar não sabe cozinhar e decide provar que ele é uma fraude. Serena e Rafael anunciam que vão se casar no dia seguinte. Débora pega a poção venenosa com a bruxa. – Débora planeja usar a poção com Rafael. Mirella confessa à Olívia que gostaria de voltar a namorar Felipe.

Felipe explica para Rafael que ama Mirella, mas vai desistir pois já percebeu que ela não o quer. Hélio anuncia para a família que ele e Sabina vão se casar e pede que Clarice e Abílio sejam seus padrinhos. Divina e Ofélia tentam protestar, mas Hélio avisa que não vai mudar de ideia. Olívia decide conversar com Felipe em nome de Mirella. Madalena aceita os presentes caros que Raul lhe dá, mas, na verdade, namora Tadeu às escondidas. Carlito fala para Raul que, se continuar a tirar vantagem dele, vai contar tudo para o juiz. Luna fala para Serena que ela ainda não descobriu qual é sua missão.

Roberval conta para Dalila que seu avô quer que eles se mudem para a fazenda dele. Eurico se declara para Zulmira e a pede em casamento. Cristina pede dinheiro a Raul. Raul explica para Cristina que não vai mais dar dinheiro, pois ela não serve para mais nada. Serena se veste de branco e diz a Rafael que veio buscá-lo para o casamento. Rafael pede para Serena ir com ele. Rafael oferece a Serena as rosas que criou para Luna. Ele quer que ela as use no buquê de seu casamento. Raul fala para Cristina que não vai mais lhe dar dinheiro. Cristina ameaça contar tudo que sabe sobre ele e Raul se vê obrigado a ceder.

Zulmira pede para pensar na proposta de casamento de Eurico. Para provar que ela e Cristina não estão interessadas em dinheiro, Débora, manda Ermelino aceitar qualquer acordo que Rafael oferecer. Raul pede para Terezinha cuidar da limpeza de sua casa. Terezinha vê que Dalila é vizinha de Raul e comenta que ela deve estar enganando Roberval. Roberval ouve e fica arrasado. Judith conta para Olívia que não está namorando Vitório.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.