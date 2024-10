Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de outubro

Para hoje, a mensagem do universo é clara: não dá mais para aceitar o que já não faz sentido. A Lua está em transição, trazendo um movimento de balanço nas estruturas, especialmente nos relacionamentos. Se você sente que algo precisa mudar, essa é a hora de deixar o conformismo para trás. Antes de ingressar em Escorpião, a Lua sacode o que precisa de atenção, como uma preparação para o início de um novo ciclo. Quando chegar em Escorpião, ela traz intensidade e profundidade, convidando você a olhar para suas emoções com honestidade e abrir espaço para transformações.



Uma nova fase se aproxima com a Lua Nova em Escorpião no dia 1º de novembro. Até lá, aproveite essa sacudida do universo para refletir sobre o que precisa ser ajustado e repensado. A Lua traz à tona emoções e padrões profundos, para que, no início do novo ciclo, você esteja mais alinhado com o que realmente importa.

Signo de Câncer hoje

Um ciclo de libertação emocional, especialmente ligado à família e ao lar. Esse é o momento de perceber o que você precisa soltar para encontrar mais paz e segurança dentro de si.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.