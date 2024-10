Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (30)

A novela 'Cabocla' desta quarta-feira (30) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tina diz para Tobias que Zuca não gosta dele, deixando-o furioso.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quarta-feira

Tina diz para Tobias que Zuca não gosta dele, deixando-o furioso. Ritinha garante a Zuca que Luís nunca vai amá-la tanto quanto Tobias. Emerenciana pede que a cabocla siga sua cabeça e não seu coração. Boanerges volta de viagem e descobre que Emerenciana passou mal em sua ausência. Neco aconselha Mariquinha a se fazer de difícil para Tobias. Luís diz que quer conversar com Tobias, mas Zuca pede que ele espere.

Ritinha vê Luís e Zuca se beijando. Tomé conta para Tina que vai partir em busca de Rosa. Tina finge que não se importa. Ritinha manda Zuca tomar cuidado com Luís. Mariquinha começa a dar aulas para os adultos. Tobias ouve Neco insultando Boanerges e o desafia para uma briga. Tomé revela as intenções de Tobias a Luís. Neco conversa com os caboclos, que gostam cada vez mais dele.

Zuca diz a Luís que sabe que ele não pode se casar com ela, mas ele garante que está apaixonado. Tina dá um beijo no rosto de Tomé, deixando-o perturbado. Justino encontra Boanerges, mas decide não enfrentá-lo. Tobias tenta conversar com Zuca, mas ela se recusa. Tina diz a Generosa que Tobias vai fazer uma bobagem por causa de Zuca. Boanerges se recusa a contar para Emerenciana onde Belinha está.

Tobias tenta fazer Zuca dizer de quem ela está gostando, mas Luís chega na hora. O coronel pede para conversar com Zuca, Tobias e Luís juntos. Ele quer que Zuca diga na frente deles todos se ela está apaixonada por outro homem.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.